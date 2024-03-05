КИВИ банк подал в суд против своих владельцев

Лишившийся лицензии КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Иск был подан 4 марта. Требования не заявлены. Согласно базе, дело является гражданским. Третьим лицом выступает АО «Реестр».

21 февраля Центробанк РФ лишил КИВИ банк лицензии из-за ряда серьезных нарушений. Всего за месяц до этого Qiwi закончила процесс продажи российского бизнеса, завершив сделку.

В Qiwi отреагировали на отзыв лицензии у КИВИ банка, заявив, что признаков банкротства не было.

Ранее экономист оценил темпы отзыва лицензий у банков в России.