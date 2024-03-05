Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КИВИ банк подал в суд против своих владельцев

КИВИ банк подал в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Лишившийся лицензии КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Иск был подан 4 марта. Требования не заявлены. Согласно базе, дело является гражданским. Третьим лицом выступает АО «Реестр».

21 февраля Центробанк РФ лишил КИВИ банк лицензии из-за ряда серьезных нарушений. Всего за месяц до этого Qiwi закончила процесс продажи российского бизнеса, завершив сделку.

В Qiwi отреагировали на отзыв лицензии у КИВИ банка, заявив, что признаков банкротства не было.

Ранее экономист оценил темпы отзыва лицензий у банков в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами