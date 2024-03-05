Правительство РФ начало прорабатывать повышение НДФЛ

Правительство России начало работать над повышением НДФЛ (налог на доходы физических лиц — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физлиц для финансирования деятельности государства). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, вопросом повышения НДФЛ занимается министерство финансов с конца 2023 года. Власти не планируют снижать действующую ставку НДФЛ в 13% для граждан, чей доход составляет меньше 5 млн рублей в год. Те, кто получает больше 5 млн рублей в год, платят 15% налога.

«На данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что власти рассматривают и другие фискальные изменения в области налоговых отчислений. В частности, речь идет льготах для граждан с более низким доходом, а также льготах для компаний по налогу на прибыль.

До этого в Федеральной налоговой службе сообщали, что в 2024 году россиянам придется заплатить налог на доходы от банковских депозитов.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.