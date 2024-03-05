Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ начало прорабатывать повышение НДФЛ

«Ведомости»: власти России начали прорабатывать повышение НДФЛ

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство России начало работать над повышением НДФЛ (налог на доходы физических лиц — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физлиц для финансирования деятельности государства). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, вопросом повышения НДФЛ занимается министерство финансов с конца 2023 года. Власти не планируют снижать действующую ставку НДФЛ в 13% для граждан, чей доход составляет меньше 5 млн рублей в год. Те, кто получает больше 5 млн рублей в год, платят 15% налога.

«На данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что власти рассматривают и другие фискальные изменения в области налоговых отчислений. В частности, речь идет льготах для граждан с более низким доходом, а также льготах для компаний по налогу на прибыль.

До этого в Федеральной налоговой службе сообщали, что в 2024 году россиянам придется заплатить налог на доходы от банковских депозитов.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами