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Россиянам рассказали о развитии доставки грузов при помощи беспилотников

НТИ: доставка грузов БПЛА имеет потенциал в Москве, но первым станет север

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Shutterstock

Согласно информации, предоставленной РИА Новости НТИ, первыми регионами в России, где начнут осуществляться доставки грузов беспилотными воздушными судами, будут Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Самарская область. При этом Москва и область также обладают значительным потенциалом в этой сфере.

По словам генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» и участника НТИ «Аэронет» Алексея Хрипунова, к 2030 году около 500 тысяч беспилотных воздушных судов могут быть задействованы в доставке грузов. Он отметил, что развитие аэрологистики в первую очередь будет происходить в отдаленных и труднодоступных регионах, таких как НАО, ХМАО и Самарская область.

Хрипунов выразил мнение, что Москва и Московская область имеют потенциал для развития аэрологистики, но на данный момент в этом направлении активность отсутствует. Он также прогнозирует значительный рост рынка бесконтактной доставки товаров и грузов с помощью дронов в ближайшие 10 лет. С развитием новых видов воздушных судов появляются новые возможности для аэрологистики.

Использование беспилотных воздушных судов для доставки небольших грузов станет экономически оправданным и позволит увеличить скорость доставки в целом. Это также открывает возможность для «доставки последней мили» внутри городов и поселков, что поможет улучшить транспортную инфраструктуру и экологическую ситуацию.

Применение современных технологий автоматизации, включая искусственный интеллект, поможет оптимизировать процессы логистики и сократить количество людей, задействованных в этой сфере.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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