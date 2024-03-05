Австралийский миллиардер оспорил в суде санкции против бизнеса в России

Миллиардер Пол Литтл заявил, что не смог продать свою долю в австралийской угольной компании, у которой есть дочерние структуры в России. Об этом сообщило издание Australian Financial Review (AFR).

По данным газеты, Литтл и его жена, ректор Мельбурнского университета Джейн Хансен, владеют 5,6% акций Tigers Realm Coal (TIG), которая добывает уголь в арктической зоне Сибири и отправляет его в Азию. Известно, что миллиардер и его супруга владеют своей долей через частную компанию Namarong Investments.

В 2023 году представители министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) заявили, что TIG, «вероятно», нарушила санкции Австралии, введенные в 2022 году. Компания приняла решение оспорить это заявление в суде.

Кристофер Уорд, представляющий интересы TIG, заявил суду, что режим санкций Австралии не распространяется на шахтерскую компанию, поскольку речь в них о поставках через границу по морю или по суше, а не о поставках в пределах территории России. При этом представляющий интересы МИД Австралии юрист Перри Херцфельд настаивал, что поставки по территории РФ проводились с целью экспорта.

В интервью AFR Литтл заявил, что без решения «текущих юридических вопросов» он не сможет продать свою долю в компании.

24 февраля руководство Австралии опубликовало новый перечень российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции.

3 марта сообщалось, что ряд турецких бизнесменов планируют подать судебные иски против чиновников США, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией.

Ранее Австралия ввела санкции против России из-за Навального.