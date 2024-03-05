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Журналисты предрекли борьбу на Западе из-за запрета на российский алюминий

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

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Григорий Шестов

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет к борьбе между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Об этом говорится в материале Reuters.

«Европейским и американским покупателям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если ЕС введет запрет на ввоз металла из России», — отметила обозреватель агентства Пратима Десаи.

По оценке агентства, дефицит алюминия в ЕС после запрета на российский импорт составит около 500 тысяч тонн. При этом восстановление собственного производства и новые сделки на Ближнем Востоке не смогут заместить поставки из России.

Как отмечает Reuters, рост цен на цветной металл будет сравним с крупным кризисом 2018 года, когда США ввели санкции против компании «РУСАЛ».

До этого газета «Известия» писала, что после принятия 13-го пакета санкций против России в ЕС прозвучали заявления, что следующий пакет уже находится на обсуждении и может быть принят в начале июня.

Газета Politico сообщала, что ассоциация производителей алюминия ЕС, поддерживаемая Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, оказывает давление на Брюссель с целью введения эмбарго на импорт этого металла из России в рамках 13-го пакета санкций.

Ранее в Венгрии сочли попытки ЕС ввести новые рестрикции против РФ несерьезными.

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