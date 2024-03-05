Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказал об альтернативе вкладу

Финансист Бадалов: сберегательный сертификат является альтернативой вкладу

close
100%
Global Look Press

Финансист Лазарь Бадалов в интервью агентству «Прайм» заявил, что безотзывный сберегательный сертификат, который был предложен президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен как альтернатива банковским вкладам.

По его словам, сейчас такие вклады не пользуются популярностью из-за ряда ограничений, но механизм, который предложил президент, должен устранить эти недостатки.

Бадалов пояснил, что сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем страховка по стандартным банковским вкладам. Кроме этого, банки будут предлагать по сертификатам более высокий процент, который зафиксирован на весь срок действия сертификата. Так, если ставка на три года установлена на уровне 15%, то она сохранится в течение всего срока.

Также финансист отметил, что сберегательный сертификат будет весьма популярен в случае, если законодатели примут решение по налогообложению полученных доходов.

До этого Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал страховые гарантии для пенсионных накоплений и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Ранее в Сбербанке сообщили, что готовы начать разработку безотзывного сберегательного сертификата..

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами