Финансист рассказал об альтернативе вкладу

Финансист Лазарь Бадалов в интервью агентству «Прайм» заявил, что безотзывный сберегательный сертификат, который был предложен президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен как альтернатива банковским вкладам.

По его словам, сейчас такие вклады не пользуются популярностью из-за ряда ограничений, но механизм, который предложил президент, должен устранить эти недостатки.

Бадалов пояснил, что сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем страховка по стандартным банковским вкладам. Кроме этого, банки будут предлагать по сертификатам более высокий процент, который зафиксирован на весь срок действия сертификата. Так, если ставка на три года установлена на уровне 15%, то она сохранится в течение всего срока.

Также финансист отметил, что сберегательный сертификат будет весьма популярен в случае, если законодатели примут решение по налогообложению полученных доходов.

До этого Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал страховые гарантии для пенсионных накоплений и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Ранее в Сбербанке сообщили, что готовы начать разработку безотзывного сберегательного сертификата..