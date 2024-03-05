Стоимость биткоина превысила $68 тыс.

Стоимость биткоина по состоянию на 02:08 мск во время торговой сессии выросла на 8,18%, до $68,284 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 02:13 мск биткоин ускорил рост и находился на уровне $68,484 (+8,50%).

В последний раз стоимость биткоина находилась на отметке в $68 тыс. 10 ноября 2021 года.

28 февраля стоимость биткоина во время торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс.

В начале февраля издание Blockwoks сообщало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце августа 2023 года объем торговли биткоинами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

Ранее криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для россиян.