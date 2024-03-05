Стало известно, на сколько выросли зарплаты айтишников в России

В январе-феврале 2024 года средние зарплаты системных аналитиков в России выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 195,2 тыс. рублей. Эта категория айтишников стала лидером по росту зарплат за год. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Второе место заняли системные инженеры — сейчас им предлагают зарплату на уровне 88 тыс. рублей в среднем, что на 40% выше, чем год назад. Почти треть (30%) прибавили зарплаты руководителей группы разработки (202,5 тыс. рублей зимой 2024 года). Зарплаты гейм-дизайнеров за год выросли на 13%, до 85 тыс. рублей в среднем.

Самые высокие предлагаемые зарплаты на российском ИТ-рынке (свыше 220 тыс. рублей) у дата-сайентистов и DevOps-инженеров.

Зарплаты методолога и продуктового аналитика за год упали на 2% и 7% соответственно. Так, методолог в январе 2023 года мог рассчитывать на зарплату 90 тыс. рублей, а в начале 2024 года — на 88,3 тыс. рублей. Продуктовому аналитику в январе 2023 года рынок труда предлагал 135 тыс. рублей, а в январе 2024 года — уже 125 тыс. рублей. Неизменной осталась зарплата тестировщика — 96,5 тыс. рублей.

По итогам зимы 2024 число вакансий в ИТ на hh.ru в России достигло 85 тыс., что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество резюме ИТ-специалистов в активном поиске работы сейчас на 6% выше, чем год назад. Сильный прирост вакансий отразился на усиление конкуренции за ИТ-специалистов среди компаний – если год назад на одну вакансию приходилось 7,6 активных резюме, то сейчас показатель опустился до 6,7.

Согласно размещенным вакансиям на hh.ru, у работодателей за год особенно вырос спрос на системных аналитиков (в три раза), дата-сайентистов (+122%), продуктовых аналитиков (+110%), аналитиков данных (+91%) и DevOps-инженеров (+81%). За год все вакансии в ИТ показали рост, кроме гейм-дизайнеров, спрос на них упал на 5%.

Данные сервиса «Работа.ру» до этого показали, что зарплатные предложения работодателей в России в январе-феврале 2024 года выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года.

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