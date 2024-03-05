Кредитные эксперты назвали неочевидное отличие мужчин от женщин

Женщины более финансово грамотны, чем мужчины — у них выше индивидуальный кредитный рейтинг, ниже объем задолженности и меньше просроченных платежей. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро на основе данных за 2023 год (есть у «Газеты.Ru»).

Индивидуальный кредитный рейтинг у женщин составляет в среднем 494 балла против 441 у мужчин. Причем среди заемщиков с низким рейтингом (1 – 532 балла) женщин на 12% меньше, чем мужчин. Среди заемщиков с кредитным рейтингом средним и выше (533 – 999 балла) женщин на 5% больше, чем мужчин.

Заемщики-женщины допускают длительную просрочку в 30 дней и больше на 11% реже, чем мужчины. Общая сумма задолженности, которую позволили себе представительницы женского пола в 2023 году, на 28% меньше, чем у мужской половины населения России.

Средний размер длительной просрочки, допускаемой женщинами, на 16% меньше допускаемой мужчинами: 263 тыс. против 305 тыс. рублей.

Кроме того, россиянки берут в кредит меньшие суммы вне зависимости от типа кредита. Так в 2023 году выданные заемщикам-женщинам POS-кредиты (на покупку товаров) были в целом на 9 тыс. рублей меньше выданных мужчинам, кредиты наличными – на 65 тыс. рублей меньше, ипотека – на 352 тыс. рублей меньше. Автокредиты у женщин были ниже на 7,5 тыс. рублей. Женщины пользуются кредитками с лимитом на 33 тыс. рублей ниже, чем у мужчин. POS-кредиты и ипотеку женщины стараются оформлять продолжительностью на один-два месяца короче, чем мужчины, а автокредиты и кредиты наличными, наоборот, предпочитают растянуть на месяц подольше.

«По традиции бюджетом в семье распоряжается женщина. Она лучше знает, какие предстоят траты на питание, на детей, на образование и так далее, и какие дополнительные расходы семья может себе позволить. Чисто эволюционно женщины более аккуратны, более адаптивны к изменяющимся условиям, им менее свойственно принимать резкие и опасные решения, в том числе в сфере кредитования», — отметил директор по риск-методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.

По последним данным ЦБ РФ, общий объем выданных россиянам и отечественному бизнесу кредитов по итогам первых девяти месяцев 2023 года составил рекордные 102,4 трлн рублей, показатель в 100 трлн рублей был превышен впервые.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что ЦБ зафиксировал рост закредитованности россиян.