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Россияне стали чаще обращаться к услугам доставки

Объем посылок в России вырос на 22% в январе 2024 года

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Depositphotos

В январе текущего года россияне отправили более 1,3 миллиона посылок, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в компании СДЭК.

Лидером по объему отправлений традиционно стала Москва, откуда было отправлено более 200 тысяч посылок, составляющих 13% от общероссийского потока. Однако наибольший прирост активности наблюдался в таких городах, как Волгоград (38%), Красноярск (31%), Пермь (29%), Новосибирск (25%) и сама столица (26%). Этот факт демонстрирует, что культура онлайн-покупок и удаленной торговли стремительно набирает популярность по всей стране.

Вместе с ростом количества отправлений изменился и их средний вес. По сравнению с предыдущим годом на 13% увеличилось число посылок весом до 18 кг. Такие тяжелые грузы особенно часто отправляли жители Тюмени (прирост 28%), Красноярска (26%), Новосибирска (23%), Перми (17%) и Челябинска (16%).

В то же время посылки без ограничений по весу наиболее активно отправлялись из Волгограда (33%), Омска (30%) и Екатеринбурга (15,4%).

В начале января жителям Земли впервые стала доступна отправка посылок на Луну.

Ранее курьер пожаловался в интернете на тяжелые посылки и лишился работы.

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