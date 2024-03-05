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Выяснилось, какой уровень долговой нагрузки россияне считают приемлемым

Более 20% заемщиков считают нормальным отдавать ползарплаты на оплату кредитов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Более 20% российских заемщиков оценивают свою долговую нагрузку как высокую, но считают нормальным отдавать от 50% зарплаты на оплату кредитов. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Аналитики сервиса в ходе опроса просили считать средней долговой нагрузкой, когда на кредиты уходит половина зарплаты.

20,6% опрошенных назвали свою долговую нагрузку высокой. Более половины заемщиков (51,5%) оценивают свою кредитную нагрузку как среднюю, а 22% отмечают, что обладают низкой кредитной нагрузкой. Еще 5,9% затруднились оценить данный показатель по разным причинам — у них нет открытых кредитов, их доходы являются нерегулярными или они являются иждивенцами.

50,1% респондентов считают, что платежи по кредитам должны составлять не более четверти зарплаты. Для 21,8% эта планка составляет одну треть зарплаты. Однако почти столько же россиян (20,2%) готовы отдавать до половины дохода на выплату по обязательствам. Наконец, тратить на оплату кредитов до 80% дохода или больше согласны лишь 5,1% респондентов.

Исследование проводилось путем опроса подписчиков официального сообщества «Займер» «ВКонтакте» в конце февраля 2024 года. Респондентами стали более 1000 человек.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.

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