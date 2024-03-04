Премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об использованных Киевом конфискованных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский премьер подчеркнул, что в 2023 году Киев использовал около 30 млрд гривен (приблизительно $788,4 млн) конфискованных на Украине российских активов.

До этого Шмыгаль рассказал об объемах ожидаемой военной помощи для страны от Запада.

Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения по гарантиям безопасности с семью государствами. Премьер подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается, уже предусматриваются более $18 млрд военной поддержки для Киева.

Накануне спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.