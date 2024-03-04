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«Алроса» в 2024 году намерена принять серьезные инвестрешения

«Алроса» готовит масштабные инвестиции в переход на подземную добычу

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Depositphotos

Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» в 2024 году намерен принять серьезные инвестиционные решения для перехода на добычу алмазов подземным способом. Об этом сообщило правительство Якутии по итогам встречи главы республики Айсена Николаева с гендиректором «Алросы» Павлом Маринычевым.

«2024 год будет для компании годом серьезных инвестрешений. Нам предстоит переход на подземную добычу алмазов, и решения нужно принимать уже сейчас», — приводятся в релизе слова Маринычева

По его словам, «Алроса» также планирует вовлечь в оборот небольшие месторождения для формирования минерально-сырьевой базы под запуск новых производственных мощностей.

«Компания подготовилась к кризисным явлениям на мировом алмазном рынке в 2024 году и создала финансовую «подушку безопасности», — заверил Маринычев.

На встрече также обсуждались операционные результаты «Алросы» за январь-февраль, ожидания по итогам квартала и года. Гендиректор доложил, что все ключевые показатели выполняются в полном объеме.

В начале марта Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов.

Ранее Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России.

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