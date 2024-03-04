Российские работодатели видят пользу в коротких перерывах для персонала

Подавляющее большинство российских компаний (86%) убеждены, что перерывы на работе положительно влияют на эффективность персонала. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «Работой.ру» и СберПодбором, копия есть у «Газеты.Ru».

Опрос, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из различных регионов страны, продемонстрировал разнообразие взглядов на количество и продолжительность перерывов. Наибольшую поддержку получила идея предоставления сотрудникам трех коротких пауз в дополнение к обеденному перерыву – этой позиции придерживаются 25% опрошенных. Еще 22% считают достаточными две дополнительные паузы, а 10% ограничиваются одним перерывом помимо обеда.

Интересно, что почти треть респондентов (28%) придерживаются гибкого подхода, позволяя работникам делать перерывы по мере необходимости для поддержания оптимальной продуктивности.

Значительная часть опрошенных компаний (72%) признают, что перерывы играют важную роль в снижении стресса, усталости и профессионального выгорания сотрудников. Кроме того, 64% респондентов уверены, что для поддержания высокой производительности необходимо периодически переключаться с рабочих задач на другие виды деятельности. Более половины участников исследования (55%) отметили, что перерывы способствуют улучшению концентрации внимания.

Многие работодатели также признают дополнительные преимущества перерывов. Так, 39% опрошенных считают, что в течение коротких пауз сотрудники могут придумать новые идеи и творческие решения. Еще 33% респондентов убеждены, что перерывы позволяют персоналу общаться на личные темы, что также может положительно сказываться на рабочем процессе.

Важным аспектом является наличие специально оборудованных зон отдыха в офисах. Наиболее распространенным вариантом оказалась кухня – ее упомянули 60% компаний. Треть респондентов (33%) располагают холлами с мягкой мебелью, а 27% имеют специальные комнаты для отдыха сотрудников. Некоторые компании предлагают более необычные решения, такие как библиотеки (6%) или целые этажи для отдыха в бизнес-центрах (6%).

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