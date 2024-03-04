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В России оценили, как продление семейной ипотеки отразится на стоимости жилья

Экономист Зубец: продление семейной ипотеки не повлияет на стоимость жилья

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Shutterstock

Продление семейной ипотеки в России никак не скажется на стоимости жилья, рассказал kp.ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Он также подчеркнул, что ипотека с господдержкой под 6% годовых будет особенно востребована на фоне сворачивания льготной ипотеки под 8%.

«Наоборот, для рынка жилья это будет дополнительная поддержка на фоне его перепроизводства. Сейчас очень много строится жилья, а продать его из-за высоких цен не могут», — добавил руководитель Аналитического центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Игорь Варьяш.

По мнению экспертов, семейная ипотека положительно скажется на показателе рождаемости в стране, а также на строительстве нового жилья.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Также Путин предложил продлить программу погашения ипотеки для семей с тремя и более детей и программу маткапитала — минимум до 2030 года.

Ранее экономист оценил спрос на семейную ипотеку в случае ее продления до 2030 года.

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