Стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк и куда его тратят

Почти половина опрошенных россиян — 44% — получают кешбэк при любых покупках. Это следует из опроса, проведенного банком Синара в феврале 2024 года, его результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 23,9% сообщили, что банки возвращают им часть средств за покупки в супермаркетах, а 21,6% — при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках.

Среди других популярных категорий покупок, за которые начисляется кешбэк, товары на АЗС (так ответили 20,9% респондентов), продовольственные товары (16,4%), походы в кафе и рестораны (15,7%), услуги такси (11,9%).

Реже всего кешбэк россияне получают за подписки на различные онлайн-сервисы (1,5% от опрошенных), образовательные продукты и книги (3%), при посещении салонов красоты и спа-центров (4,5%). При этом 47% респондентов рассказали, что у них всегда разные условия кешбэка, которые банки регулярно меняют.

Более 80% опрошенных признались, что хотели бы получать в будущем кешбэк за все покупки. Кроме того, каждый пятый россиянин (22,4%) сообщил, что ему не хватает возврата средств при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В среднем 63% россиян пользуются программами лояльности от банков. 71% из них получают кешбэк деньгами на свою дебетовую карту, еще 14% копят бонусные баллы. Чуть больше половины респондентов, получающих кешбэк, (53%) тратят его на дальнейшие покупки. 42% конвертируют бонусы в деньги на своем банковском счете.

«Сегодня бонусные программы позволяют частично вернуть потраченные деньги и направить их на другие покупки или сбережения. По результатам опроса мы видим, что больше половины граждан не копят кешбэк, а тратят его на дальнейшие покупки. По сути, он становится отложенной скидкой, которая предоставляется не в момент оплаты, а постфактум», — отметил директор розничного бизнеса банка Синара Андрей Хафизов.

Банк провел опрос 15-16 февраля 2024 года по всей России. В нем приняли участие 800 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить с помощью кешбэка.