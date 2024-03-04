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Зарплатные предложения в РФ растут на фоне нехватки рабочей силы

Предложения по зарплате в России выросли в среднем на 18,5% год к году

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Depositphotos

Зарплатные предложения работодателей в России в январе-феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Наибольший рост отмечается в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%). Также на 23% увеличились предложения для соискателей без опыта и студентов. При этом главной причиной увеличения зарплатных предложений — стало повышение МРОТ до 19,2 тыс.

По данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата составила 73,7 тыс. рублей, поднявшись на 14%. В послании ФС президент Владимир Путин заявил о планах дальнейшего роста оплаты труда, в том числе за счет повышения МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Эксперты объясняют тренд ростом спроса на рабочую силу на фоне ее нехватки в ряде сфер. Компании вынуждены конкурировать за кадры, компенсировать инфляцию и стимулировать производительность труда.

До этого стало известно, что состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд

Ранее экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян.

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