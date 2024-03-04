«Роснано» просит признать факт занижения ее долгов при Чубайсе

Российская госкорпорация «Роснано» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об установлении факта занижения размера долга компании. Об этом сообщают «Ведомости».

В компании надеются, что суд признает факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности Института развития и, как следствие, к ухудшению его финансового состояния.

Тогда компания изменила финансовую политику и перенесла часть долгов по кредитам перед банками из раздела «обязательства» в раздел «добавочный капитал». В результате на бумаге сумма долгов была снижена. В деле отсутствует ответчик, в качестве участников в нем указаны только иные лица: Минфин, Минэк и ВЭБ.

Отмечается, что с 2016 по 2020 год закредитованность корпорации выросла более чем на 100 млрд руб. При том что еще в 2016 году, до смены учетной политики, размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании.

Сообщалось, что «Роснано» в 2023 году сократило долг на 28 млрд рублей, до 69 млрд рублей.

Ранее в «Роснано» предупредили о риске банкротства.