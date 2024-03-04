Акции десятка компаний могут национализировать по иску Генпрокуратуры

Рыболовецкая отрасль на Дальнем Востоке, являющаяся ключевым бизнесом Приморского края, столкнулась с большой проблемой контрабанды, пишет газета «Известия». В марте Арбитражный суд Приморского края рассмотрит иски Генеральной прокуратуры против рыбопромышленников на общую сумму 376 миллиардов рублей.

Как пишет издание, среди ответчиков — 31 рыболовная компания и 29 физических лиц, включая известных «крабовых королей» — бизнесменов Дмитрия Дремлюгу и Олега Кана. Государственное надзорное ведомство требует взыскать средства за незаконную добычу водных биоресурсов и наличие иностранного участия, а также национализировать компании.

Предстоящий судебный процесс между Генпрокуратурой и «крабовыми королями» Дмитрием Дремлюгой и Олегом Каном может лишить их бизнес-империи, если иски будут удовлетворены. Оба бизнесмена обвиняются в незаконной деятельности, связанной с добычей биоресурсов без необходимого согласования с правительством.

Олег Кан и Дмитрий Дремлюга — граждане иностранных государств — активно участвовали в российском рыбном бизнесе, несмотря на свое иностранное гражданство. Их участие в крабовом промысле вызвало волну недовольства со стороны государственных органов, что привело к началу юридического противостояния.

Генпрокуратура ссылается на нарушения законодательства в области добычи биоресурсов, а также на попытки скрыть участие в бизнесе путем перепродажи акций и изменения руководства компаний. Несмотря на сложность ситуации, эксперты. опрошенные изданием «Известия», считают, что национализация компаний не повлияет на внутренний рынок из-за высокой цены крабов для российских потребителей.

С Дремлюгой аффилированы компании «Рыбный остров», «Мерлион», «Краб Марин», «Краб ДМП», «Реал Девелопмент», «Прибрежный лов» и другие. Все они выступают ответчиками по иску.

В империю Олега Кана вошли компании «Аквамарин», «Монерон», «Прибой-Т», «Курильский универсальный комплекс», «Приморская рыболовная компания», «Севрыб-флот», а также корейская компания OLVES CO., LTD.

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