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Доходность вкладов пошла вниз на фоне ожиданий смягчения политики ЦБ

«Известия»: крупные банки уменьшили доходность депозитов на 0,2-0,7 п.п.

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Shutterstock

Крупные российские банки приступили к снижению ставок по вкладам и накопительным счетам. Как выяснили «Известия», доходность по краткосрочным депозитам упала на 0,2-0,7 п.п.

За последние две недели условия ухудшили не менее четырех кредитных организаций. Хотя ключевая ставка ЦБ сохраняется на уровне 16%, регулятор дал понять, что ее пиковые значения пройдены. Эксперты прогнозируют снижение основного показателя до 12-13% во втором полугодии, вслед за ним будут корректироваться и ставки банков.

По данным сервиса «Сравни», за неделю ставки по вкладам упали на 0,2-0,7 п.п. Чаще всего это касается депозитов на 3-6 месяцев. По долгосрочным вкладам падение пока не так заметно. В числе банков, ухудшивших условия, называются МКБ, Хоум Банк, Росбанк и Ренессанс Банк.

Эксперт Эван Голованов связывает снижение ставок с намерением ЦБ постепенно смягчать денежную политику. К осени процентов выше 14% уже не будет, прогнозирует он. Голованов рекомендует обратить внимание на ОФЗ и валютные инструменты.

Накануне россиянам дали совет по банковским вкладам.

Ранее финансист спрогнозировал укрепление рубля весной.

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