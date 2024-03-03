Аналитики прогнозируют рост китайского сегмента люкса

Западные инвесторы активно вкладывают средства в акции крупнейших мировых производителей предметов роскоши. Об этом пишет BFM.

По мнению издания, таким образом они пытаются получить прибыль от быстрорастущего спроса на люксовые товары в Китае.

В прошлом году потребление люкса в КНР выросло на 12%, тогда как в среднем по миру — на 10%. На долю Китая приходится шестая часть мирового рынка предметов роскоши. Аналитики прогнозируют, что в этом году китайский сегмент вырастет на 6%, опередив США и Европу.

«Китай обеспокоен тем, что западные инвесторы перестали вкладываться напрямую в его IT-компании и автопроизводителей, — директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Однако инвесторы предпочитают вкладываться в западные люксовые бренды, которые активно продаются в Китае. Это позволяет им косвенно получать прибыль от роста китайской экономики.

«Большинство китайцев не могут позволить себе настоящие люксовые вещи, поэтому очень распространены подделки»,— отмечает китайский журналист Фан Фэй.

Тем не менее интерес западных инвесторов к люксовому сектору продолжает расти, пишет издание.

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