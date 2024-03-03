ЕЦБ ищет подтверждение, что пик инфляции в еврозоне пройден

Несмотря на опубликованные в пятницу данные об ускорении инфляции в еврозоне до 2,6% в феврале, в Европейском центральном банке (EЦБ) считают, что она может взять «последний рывок» перед возвращением к целевому уровню 2%. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, несмотря на темпы инфляции, превзошедшие прогнозы экспертов, в статистике есть и положительные сигналы. В частности, седьмой месяц подряд снижается базовая инфляция, исключающая волатильные цены на энергоносители.

По оценкам Bloomberg Economics, уже в марте общий показатель может замедлиться до 2,2%. Экономист Bank of America Эвелин Херрманн также прогнозирует возвращение инфляции к целевым 2% к 2026 году.

Определенные опасения EЦБ пока вызывают темпы роста зарплат, которые могут закрепить высокую инфляцию. Однако показатели за четвертый квартал тоже обнадеживают: рост снизился до 4,5% с 4,7% кварталом ранее.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель призвал не торопиться со смягчением политики, но и он отметил, что аргументы сместились к обсуждению сроков снижения ставок, возможно уже в июне.

До этого стало известно, что инфляция в Европе остается высокой на фоне дорогого топлива.

Ранее в Европе появился новый вид инфляции.