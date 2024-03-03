Власти Греции погасили кредиты вместо помощи фермерам

Власти Греции погасили полученные от ЕС кредиты на €5,29 млрд вместо оказания помощи фермерам. Об этом РИА Новости рассказал профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас, бывший депутат Европарламента и руководитель непарламентской партии «Греция — другой путь».

По словам Мариаса, европейские кредиторы направили полученные средства на помощь своим фермерам.

«По мере того, как фермеры прекращают блокаду дорог, чтобы продолжить свою борьбу в других формах, усиливается возмущение правительством, которое лицемерно заявляет, что якобы нет дополнительных национальных ресурсов, чтобы поддержать испытывающее трудности греческое сельскохозяйственное производство и наших обедневших фермеров», — пояснил профессор.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что с февраля 2023 года власти планируют за счет бюджетных субсидий покрыть 10% расходов на питание для большинства жителей в течение шести месяцев.

Ранее в Афинах прошел митинг под лозунгами о восстановлении отношений с Россией.