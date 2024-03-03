Эксперт заявил об исчерпании потенциала антироссийских санкций

Потенциал для значительного расширения антироссийских санкций со стороны Запада практически исчерпан. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По словам Церазова, наиболее жесткие ограничительные меры в отношении РФ были введены в 2022 году. Среди них — заморозка активов ЦБ РФ, лимитирование цен на нефть, отключение российских банков от SWIFT и пр.

«Тот факт, что с тех пор ничего принципиально нового не последовало, говорит, что санкционная политика, видимо, подошла к некоему пределу. Его преодоление несет существенные риски для самого Запада», — считает эксперт.

По его словам, дальнейшее сокращение нефтегазовых доходов РФ ударит по мировой экономике ростом цен на энергоносители и инфляцией. Кроме того, Россия способна финансировать дефицит бюджета за счет внутренних займов.

Вероятно, Запад мог бы усилить вторичные санкции против банков других стран, содействующих обходу ограничений в отношении РФ, добавил Церазов. Однако ключевой причиной низкой эффективности санкций он назвал их «половинчатость» — они вводятся лишь частью мирового сообщества.

При этом эксперт отметил, что наиболее тяжелые последствия для страны могут оказать вовсе не санкции.

«Наибольшую опасность для России в долгосрочной перспективе представляет отставание в сфере IT и искусственного интеллекта на фоне технологической революции», — подытожил аналитик.

До этого стало известно, как новые антироссийские санкции могут сказаться на рынке алмазов.

Ранее Европарламент принял антироссийскую резолюцию.