Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил об исчерпании потенциала антироссийских санкций

Аналитик Церазов: потенциал дальнейшего расширения санкций против РФ невелик

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Потенциал для значительного расширения антироссийских санкций со стороны Запада практически исчерпан. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По словам Церазова, наиболее жесткие ограничительные меры в отношении РФ были введены в 2022 году. Среди них — заморозка активов ЦБ РФ, лимитирование цен на нефть, отключение российских банков от SWIFT и пр.

«Тот факт, что с тех пор ничего принципиально нового не последовало, говорит, что санкционная политика, видимо, подошла к некоему пределу. Его преодоление несет существенные риски для самого Запада», — считает эксперт.

По его словам, дальнейшее сокращение нефтегазовых доходов РФ ударит по мировой экономике ростом цен на энергоносители и инфляцией. Кроме того, Россия способна финансировать дефицит бюджета за счет внутренних займов.

Вероятно, Запад мог бы усилить вторичные санкции против банков других стран, содействующих обходу ограничений в отношении РФ, добавил Церазов. Однако ключевой причиной низкой эффективности санкций он назвал их «половинчатость» — они вводятся лишь частью мирового сообщества.

При этом эксперт отметил, что наиболее тяжелые последствия для страны могут оказать вовсе не санкции.

«Наибольшую опасность для России в долгосрочной перспективе представляет отставание в сфере IT и искусственного интеллекта на фоне технологической революции», — подытожил аналитик.

До этого стало известно, как новые антироссийские санкции могут сказаться на рынке алмазов.

Ранее Европарламент принял антироссийскую резолюцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами