В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады будет подан в Арбитражный суд Крыма 4 марта.

Кроме того, по словам Константинова, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного энергоблокадой.

«Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям», — сказал глава парламента.

27 февраля первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти полуострова собрали 51 том документов для подачи иска к Украине из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, претензии к Украине по вопросу энергоблокады превысят 3,15 трлн руб. Ответчиками по данному делу выступят украинское правительство, минэнерго страны, а также национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Крым была полностью обесточен 22 ноября 2015 года. Подрыв опор привел к выходу из строя четырех ЛЭП, идущих с Украины. Ситуацию исправил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух ТЭС.

Ранее турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за Крыма.