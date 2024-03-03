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В России резко выросла доля сделок без ипотеки

«Известия»: в РФ доля сделок без ипотеки в феврале выросла до рекордных 52%

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Максим Блинов/РИА Новости

В России в феврале доля сделок без ипотеки выросла до рекордных 52%, пишут «Известия». Издание ссылается на данные федеральной компании «Этажи».

Эксперты отметили, что в 2023 году минимальное значение доли ипотечных сделок в общем объеме было зафиксировано в апреле, когда показатель составил 62,8%. Однако в 2024 году россияне стали чаще покупать недвижимость без привлечения заемных средств, обратили внимание специалисты.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, меньший объем сделок с привлечением ипотеки отмечался весной 2022 года, когда действовали заградительные ставки.

«В период с апреля по май она (ипотека. — «Газета.Ru») была на уровне всего 40%», — поделилась Решетникова.

Она не исключила, что доля ипотеки может продолжить снижаться на фоне новых ограничений Центробанка.

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила в беседе с агентством «Прайм», что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25%.

Ранее Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации.

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