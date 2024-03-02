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Стоимость страховки судов, прокладывающих кабели в Красном море, резко выросла

WSJ: стоимость страховки кабельных судов у Йемена достигла $150 тыс. в день

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Shutterstock

Стоимость страхования судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей связи вблизи Йемена, резко выросла из-за связанной с атаками хуситов напряженной обстановки в Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Низкая скорость движения кабельных судов делает прокладку новых линий в спорных водах опасной и дорогостоящей», — указывает издание. По сведениям WSJ, стоимость страховки достигает $150 тыс. в день, что существенно выше предыдущих показаний.

WSJ сообщает, что для уменьшения потенциальных рисков компании, занимающиеся прокладкой кабелей в регионе, запрашивают разрешение на работу у обеих сторон конфликта — и у международно признанного йеменского правительства, и у мятежников-хуситов.

27 февраля стало известно, что в результате очередной атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море были повреждены четыре подводных кабеля связи. Это вызвало серьезные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, причем наиболее пострадали страны Персидского залива и Индия.

Ранее эксперт пояснил, чем может грозить повреждение кабелей в Красном море.

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