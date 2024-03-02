Стоимость страховки судов, прокладывающих кабели в Красном море, резко выросла

Стоимость страхования судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей связи вблизи Йемена, резко выросла из-за связанной с атаками хуситов напряженной обстановки в Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Низкая скорость движения кабельных судов делает прокладку новых линий в спорных водах опасной и дорогостоящей», — указывает издание. По сведениям WSJ, стоимость страховки достигает $150 тыс. в день, что существенно выше предыдущих показаний.

WSJ сообщает, что для уменьшения потенциальных рисков компании, занимающиеся прокладкой кабелей в регионе, запрашивают разрешение на работу у обеих сторон конфликта — и у международно признанного йеменского правительства, и у мятежников-хуситов.

27 февраля стало известно, что в результате очередной атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море были повреждены четыре подводных кабеля связи. Это вызвало серьезные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, причем наиболее пострадали страны Персидского залива и Индия.

Ранее эксперт пояснил, чем может грозить повреждение кабелей в Красном море.