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В Молдавии обеспокоились нехваткой электроэнергии при отсутствии российского газа

Санду: Молдавию ждет дефицит электроэнергии при прекращении транзита газа из РФ

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В случае отказа Украины от транзита российского газа Молдавия столкнется с дефицитом электроэнергии. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявила президент страны Майя Санду.

Санду отметила, что, по ее информации, окончательное решение о прекращении или продолжении транзита российского газа через Украину пока не принято, поэтому о грядущем дефиците электроэнергии сейчас можно говорить гипотетически. По ее словам, у Молдавии «есть где купить газ, вопрос лишь в его цене».

Сегодня потребности Молдавии в электроэнергии на 80% обеспечиваются работой ГРЭС в Приднестровье. Электростанция производит электроэнергию из российского газа, и в случае прекращения ее работы энергодефицит в стране неизбежен. В качестве резервных вариантов Молдавия рассматривает возможность закупки электроэнергии в Румынии и на Украине, но для решения этого вопроса, по словам Санду, понадобится год или полтора.

3 февраля Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.

11 января в Молдавии заявили, что Украина не может отказать Молдавии в транзите газа РФ.

Ранее Украина заявила, что не планирует продлевать контракт о транзите российского газа, истекающий 31 декабря 2024 года.

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