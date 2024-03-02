Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились

Объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на треть, до $670 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли республики.

По итогам первых двух месяцев 2024 года турецкий экспорт в РФ составил $1,29 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель был $2,04 млрд.

Сейчас на Россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции. Лидерами в феврале стали Германия ($1,72 млрд) и США ($1,33 млрд).

При этом доля РФ в турецком импорте по результатам прошлого месяца составила 14,8%, или $4,15 млрд в денежном выражении. По этому показателю Россия является абсолютным лидером. Также в тройку стран, откуда Турция импортировала наибольшие объемы товаров и услуг в феврале, вошли Китай ($3,43 млрд) и Германия ($2,22 млрд).

На днях сообщалось об увеличении сроков обработки платежей из России в Турцию и Китай.

Ранее газета Ekonomım писала, что в Анкаре не хотят идти на риски в решении платежных проблем с Москвой.