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В российских магазинах начнут проводить выборочные проверки алкоголя

В России разрешили выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов

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Варвара Гертье/РИА Новости

Правительство РФ разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя в российских магазинах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию постановления.

Теперь регулятор сможет проверять спиртную продукцию отдельных брендов и импортеров, выставленную в розничных сетях. Для этого будет производиться контрольная закупка.

Согласно документу, Росалкогольтабакконтроль может проводить не более десяти подобных проверок в месяц. При этом запрещено организовывать свыше одного соответствующего контрольного мероприятия в одном и том же магазине.

На прошлой неделе были названы главные поставщики игристого вина в Россию.

До этого россиян предупредили о скором подорожании вин из Абхазии. Причина — повышение акциза на ввозимое в республику сырье.

Ранее эксперт назвал последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны».

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