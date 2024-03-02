В российских магазинах начнут проводить выборочные проверки алкоголя

Правительство РФ разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя в российских магазинах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию постановления.

Теперь регулятор сможет проверять спиртную продукцию отдельных брендов и импортеров, выставленную в розничных сетях. Для этого будет производиться контрольная закупка.

Согласно документу, Росалкогольтабакконтроль может проводить не более десяти подобных проверок в месяц. При этом запрещено организовывать свыше одного соответствующего контрольного мероприятия в одном и том же магазине.

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