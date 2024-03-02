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Странам ВТО не удалось договориться по двум важным вопросам

В ВТО не смогли договориться о льготах в сельхозсфере и рыболовных субсидиях

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Странам Всемирной торговой организации (ВТО) пока не удалось прийти к единому мнению по двум ключевым вопросам: объему льгот в сельскохозяйственной сфере и рыболовных субсидиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

«Если по первой теме договоренности были практически недостижимы, то по второй — мы были близки к успеху, — отметил министр. — Камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны».

Обе темы остаются на повестке, подчеркнул Решетников. Переговоры по ним будут продолжены в следующие два года, добавил он.

До этого Решетников рассказал, что Россия присоединилась к соглашению ВТО об упрощении инвестиций в целях развития. Под документом подписались еще 122 страны.

Глава Минэкономразвития РФ также заявил, что РФ не позволила оппонентам из ВТО легализовать торговые барьеры.

Ранее в России оценили готовность страны к дальнейшей интеграции в глобальную экономику.

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