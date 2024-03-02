Россия присоединилась к соглашению ВТО по инвестициям

Россия присоединилась к соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении инвестиций в целях развития. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Всего под документом подписались 123 члена ВТО из 164. Некоторые государства все еще не позволяют включить соглашение в число общеобязательных документов организации, отметил глава Минэкономразвития.

«Однако широкая поддержка показывает, что появление единых многосторонних правил в сфере инвестиций — это вопрос времени», — резюмировал Решетников.

Проект соглашения подразумевает создание универсальных подходов к предоставлению информации инвесторам о действующих регулятивных нормах, а также базовым принципам разрешительных процедур, упрощающих процесс инвестирования.

Накануне фондовому рынку России предрекли стремительный рост.

Ранее россиянам рассказали, какая инвестиция выгоднее вклада.