Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай стал мировым лидером по переработке нефти

Мощности Китая по переработке нефти в 2023 году достигли рекордных 936 млн тонн

close
100%
Kin Cheung/AP

Мощности по переработке нефти в Китае по итогам 2023 года выросли до рекордных 936 млн тонн, заняв первое место в мире. Об этом сообщается в отчете Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Добыча сырой нефти в КНР за 12 месяцев составила 200 млн тонн, потребление — около 756 млн тонн. При этом в 2023 году Китаю потребовалось 399 млн тонн минеральных масел. Это на 9,5% превышает показатель предыдущего года.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева спрогнозировала цены на нефть в марте. По ее оценкам, стоимость эталонной североморской марки Brent останется в диапазоне $80-85 за баррель. Аналитик также напомнила, что по планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить $15.

До этого стало известно, что страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.

Ранее Болгария прекратила импорт нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами