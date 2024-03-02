Китай стал мировым лидером по переработке нефти

Мощности по переработке нефти в Китае по итогам 2023 года выросли до рекордных 936 млн тонн, заняв первое место в мире. Об этом сообщается в отчете Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Добыча сырой нефти в КНР за 12 месяцев составила 200 млн тонн, потребление — около 756 млн тонн. При этом в 2023 году Китаю потребовалось 399 млн тонн минеральных масел. Это на 9,5% превышает показатель предыдущего года.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева спрогнозировала цены на нефть в марте. По ее оценкам, стоимость эталонной североморской марки Brent останется в диапазоне $80-85 за баррель. Аналитик также напомнила, что по планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить $15.

До этого стало известно, что страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.

Ранее Болгария прекратила импорт нефти из России.