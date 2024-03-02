В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Европу

Бывший президент Туркмении и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика сможет поставлять свой газ в Турцию и в Европу. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Перед этим Туркмения и Турция подписали соглашение о развитии партнерства в области природного газа.

По его словам, газ из Туркмении может поступать в Турцию и Европу — через Каспийское море и Азербайджан или через трубопроводную инфраструктуру Ирана. Бердымухамедов отметил, что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб. м газа.

Один из туркменских чиновников отметил, что Туркменистан обладает достаточными запасами газа для поставок в Турцию и Европу, одновременно поставляя газ и Китаю.

До этого директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник рассказал, что РФ и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы.

Ранее в Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ.