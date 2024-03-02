В Евросоюзе заподозрили App Store в нарушении европейского закона

Члены Европейского парламента (ЕП) Стефани Йон-Куртен (Франция) и Рене Репаси (Германия) заподозрили принадлежащий компании Apple онлайн-магазин приложений App Store в нарушении Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на обращение евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК).

Согласно письму, недавно Apple объявила о новых условиях для App Store в Евросоюзе, заявив, что намерена соблюдать закон о цифровых услугах, также известный как DMA. В частности, компания предложила разработчикам выбирать между текущими или новыми условиями, в соответствии с которыми приложения, загруженные более миллиона раз, должны будут платить Apple вдобавок к другим сборам повторный основной технологический сбор (CTF) в размере €0,5 за пользователя.

По мнению евродепутатов, «новые условия настолько пагубны, что многие разработчики предпочли бы остаться в нынешней несправедливой системе». Как отметили члены Европарламента Стефани Йон-Куртен и Рене Репаси, на практике схема Apple вынудила бы разработчиков выбирать между условиями, которые не позволяют им извлекать какую-либо выгоду из DMA, такими как альтернативные платежные системы, или новыми условиями, по которым «любые выгоды зависят от уплаты непомерных сборов».

В конце января сообщалось, что Apple убедила ЕС не распространять действие закона о цифровых рынках на iPad.

До этого издание 9To5Mac писало, что в 5 марта 2024 года Apple должна привести работу iOS в соответствие с требованиями DMA.

Ранее сообщалось, что Apple первой внедрит в свои продукты новые инновационные процессоры.