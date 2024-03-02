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Эксперты-финансисты спрогнозировали курс доллара в марте

В Финуниверситете считают, что курс доллара пока не превысит 92 рублей в марте

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Shutterstock

Курс доллара не превысит порога 92 рублей в ближайшее время. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и управления Финуниверситета при правительстве России Елена Корнилова, передает kp.ru.

Она отмечает, что курс доллара остается зависимым от многих взаимосвязанных факторов, в том числе от цены на нефть, от поступления налогов в бюджет, а также соотношение экспорта и импорта, и мер Центробанка.

В связи с этим, как считает Корнилова, в марте курс доллара значительно не изменится, и вряд ли превысит показатель в 92 рубля за один доллар. Ее прогноз поддержал основатель Финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов, который считает, что в лучшем случае курс может опуститься максимум до 89 рублей, а евро может опуститься ниже 100 рублей.

На курс доллара будут влиять позитивно квартальные налоговые выплаты, чей срок платежей ожидается в конце марта. Также влияние окажет подорожание нефти из-за проблем с транспортировкой через Красное море.

До этого финансист Корнилова оценила, какие факторы будут влиять на курс доллара в марте.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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