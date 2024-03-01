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«Газпром» продаст активы в Северном море

«Газпром» запустил тендер по продаже активов в Северном море

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Reuters

«Газпромом Интернэшнл Лимитед» (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что предполагается продать 50% доли в СП Wintershall Noordzee B.V. — совместном предприятии с Wintershall Dea, которое владеет двумя месторождениями. С них газ поставляется на рынок Евросоюза по спотовым контрактам. Также планируется реализация 100% дочерней компании Gazprom International UK Limited.

По данным «Интерфакс», начальная стоимость пакетов акций составляет 344 млн евро, предельная — 159 млн евро. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 мая, его итоге подведут 3 июня, а результаты объявят 6 июня.

До этого «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к трейдерам из Германии Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH.

Накануне предприятие подавало иски к нескольким иностранным компаниям, среди которых чешская NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие. «Газпром экспорт» хотел запретить им продолжение арбитражных подалhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/05/09/20391884.shtml в зарубежных судебных инстанциях.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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