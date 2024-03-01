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Вкладчикам КИВИ банка выплатили страховое возмещение

АСВ выплатило вкладчикам КИВИ банка 880,3 миллиона рублей за два дня

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Кирилл Зыков/РИА Новости

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам КИВИ банка 880,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

В заявлении отмечается, что с 29 февраля страховое возмещение получили 1458 вкладчика на сумму 880,3 млн рублей, что равно 20% объема страховой ответственности государственной корпорации ACB.

В агентстве подчеркнули, что выплаты производят через «Уралсиб», который действует от их имени и за его счет в качестве банка-агента.

До этого сотрудники ФСБ начали проверку «Киви Банка» на предмет возможного вывода за границу денег, которые кредитная организация получила незаконным путем.

Накануне Центробанк не выявил фактов хищения денежных средств с электронных кошельков клиентов КИВИ банка в ходе недавней проверки финучреждения. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка, после чего начал блокировать операции через его кошельки.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.

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