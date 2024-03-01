ЕС разморозил деньги для Венгрии

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил агентству Bloomberg, что Европейский союз разморозил около €2 миллиардов для Венгрии из своих фондов.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение о разблокировке финансовых средств после того, как Венгрия выполнила ряд условий, касавшихся образования и гендерного равенства.

Журналисты отмечают, что эти средства составляют часть от более чем €30 млрд, которые Евросоюз удержал от Венгрии более года назад. Выполненные Будапештом условия не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые являлись основными посылами при замораживании финансирования.

До этого глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не хотела бы переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на новый срок в связи с тем, что принимаемые ею решения приводят к осложнению ситуации с безопасностью в странах Европы.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией.