Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выдачу ипотеки в России ограничат

ЦБ хочет ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействует лишь два

close
100%
Global Look Press

Заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Евгений Румянцев заявил, что регулятор хочет ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечаются, что реально задействованы будут только два лимита. Активными будут лимиты кредитов на строящееся жилье под залог договоров долевого участия, а также на займы на вторичное жилье. Ограничения кредитов на индивидуальное жилищное строительство и другие ссуды будут запасными, утверждает представитель ЦБ.

Румянцев добавил, что в данных сегментах не видят системных рисков, которые угрожали бы финансовой стабильности.

Подчеркивается, что полномочия по введению макропруденциальных лимитов появится у регулятора с июля 2024 года.

До этого заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова заявила, что к концу года может пополниться список системно-значимых кредитных организаций.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами