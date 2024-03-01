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Центробанк не нашел оснований для санации QIWI Банка

Зампред ЦБ Тулин: в санации QIWI Банка нет необходимости

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк Росссии не видит оснований для санации QIWI Банка, у которого на прошлой неделе отозвали лицензию. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, сообщает РБК.

«Санация — это финансовое оздоровление. А тут другая проблема», — сказал Тулин.

Он пояснил, что ЦБ оценил последствия отзыва лицензии у QIWI Банка. «Коллеги даже приняли кое-какие меры через НСПК, подключили другой банк по расчетам в одной из стран сопредельных. В общем, убедились в том, ничего страшного не произойдет», — резюмировал зампред ЦБ.

21 февраля Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за нарушения федеральных законов.

В ЦБ отметили, что деятельность финансовой организации зачастую была связана с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор».

27 февраля зампред ЦБ рассказала о нарушениях, выявленных в QIWI Банке.

Ранее в Центробанке спрогнозировали рост ВВП России по итогам первого квартала.

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