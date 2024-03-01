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ВТБ стал призером трех номинаций конкурса «Итоги года 2023»

ВТБ получил награды конкурса «Итоги года 2023» за лучшую рекламу

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Shutterstock

ВТБ стал призером в номинациях «социальная реклама», «ролики» и «кампания» конкурса рекламной индустрии «Итоги года 2023», сообщает пресс-служба банка. Итоги были подведены на церемонии вручения отраслевой премии «Большая рыба».

Как уточнили в банке, серебро за лучшую социальную рекламу ВТБ получил за видео, которое было выпущено ко Дню матери. В свою очередь, ролик «Кредитная карта «Хочу-Могу» и рекламная кампания решений для среднего и малого бизнеса «Рутиноид и альпаки» стали бронзовыми призерами.

«Мы благодарим экспертов индустрии за признание наших проектов, а наших партнеров за вклад в их реализацию. ВТБ старается быть на одной волне со своей аудиторией и понимает, что важно для клиента», — отметила руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент банка ВТБ Лариса Пономарева.

Отмечается, победителей конкурса отбирали в три этапа. Так, сначала участники проходили народное голосование, затем работы оценивал попечительский совет конкурса, а последним этапом стало экспертное голосование.

В ВТБ рассказали, что отмеченные рекламные проекты были реализованы с ведущими агентствами индустрии. Так, например, банк совместно с агентством DDB и продакшн-компаниями WRAP и MATE запускал рекламную кампанию с главным антагонистом бизнеса «Рутиноидом» — символом бумажной волокиты. Проект был направлен на информирование широкой аудитории о бизнес-сервисах ВТБ.

По результатам кампании число брендовых запросов выросло на 63%, количество открытых расчетных счетов увеличилось на 16%, а оформлений бизнес-сервисов — на 30%.

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