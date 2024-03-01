На Комсомольском НПЗ появились VR-тренажеры для подготовки специалистов

На Комсомольском НПЗ, входящем в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», установили отечественный VR-тренажеры, которые помогут в обучении персонала цеха по эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Роснефти» предполагают, что применение подобной разработки посодействует повышению качества профессиональной подготовки специалистов.

«Разработчики в мельчайших деталях «прорисовали» две электроустановки завода, которые обеспечивают энергией основные производственные цеха. Шлем виртуальной реальности позволяет мгновенно «переместиться» из учебного класса в любую часть установки, чтобы с помощью джойстиков выполнить необходимые операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренажеры позволяют досконально отработать на практике все действия оперативного персонала цеха. При этом отсутствует вероятность отклонений от технологического режима настоящего оборудования.

В компании уточнили, что тренировки могут выполняться как одиночно, так и в парах, а также с участием наставника. Кроме того, различаются уровни сложности программы тренировок — они подбираются индивидуально для стажировки или повышения квалификации.

В текущее время VR-тренажеры используются в тестовом режиме. При этом система уже показала расширенные возможности для повышения квалификации специалистов. Пока есть модели только двух подстанций, однако планирует добавить в виртуальную реальность все электроустановки завода.