В России планируют запустить универсальный платежный QR-код. Об этом в ходе ежегодной встречи банкиров с руководством Центробанка сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова, передает РИА Новости.

По ее словам, ЦБ активно общается с кредитными организациями, и большинство из них выражают поддержку предложениям банка. Скоробогатова уточнила, что в их числе — внедрение цифрового рубля и развитие системы быстрых платежей.

Председатель ЦБ отметила, что инициатива об универсальном платежном QR-коде в том числе исходила от участников рынка. Пилотный проект по его внедрению запланирован на 2024 год.

До этого пресс-служба Сбера сообщала, что предприятия с подключенным зарплатным проектом в Сбере смогут получить доступ к сервису для выплат зарплаты по QR-коду. Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева отмечала, что пользование сервисом будет бесплатным.

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