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Назван максимальный размер пособия по беременности в России

Максимальный размер пособия по беременности в России вырастет до 794 тыс. рублей

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Shutterstock

С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет до 794 тыс. рублей с текущих 565 тыс. рублей, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина. Ее цитирует РИА Новости.

Максимальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет для работающей матери со следующего года составит 69 тыс. рублей против нынешних 49 тыс. рублей.

Увеличение размера пособий стало возможно благодаря объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд и введения единого тарифа страховых взносов, отметила Баталина.

С 1 февраля 2024 года в России проиндексировали материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка вырос до 630,4 тыс. рублей, на второго — до 833 тыс. рублей.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому маткапитал будет выплачиваться только при условии, что ребенок является гражданином России.

Ранее Минтруд назвал самые популярные способы использования маткапитала среди россиян.

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