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Россияне стали реже покупать корвалол

DSM Group: продажи корвалола в России упали до пятилетнего минимума

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Depositphotos

Продажи корвалола в России по итогам 2023 года рухнули до минимумов 2018 года. На падение спроса на лекарство среди россиян обратили внимание в DSM Group. С отчетом агентства ознакомилась газета «Ведомости».

За январь — декабрь в стране было реализовано 40 млн упаковок корвалола. Это на 7% меньше, чем в 2022 году (43 млн).

Отмечается, что продажи препарата падают на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2021 году в российских аптеках купили 46 млн упаковок корвалола, в 2020-м — 50 млн.

Корвалол был разработан в СССР в 1960-х годах в качестве отечественного аналога немецкого валокордина. Средства используются для снятия тревожности.

В январе аналитики указали на резкое сокращение количества дешевых лекарств в РФ.

До этого фармацевты объяснили пропажу из российских аптек психотропных лекарств.

Ранее сообщалось, что в Минфине задумались над введением акциза на медицинский спирт.

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