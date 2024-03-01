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Выездной сервис Сбера увеличил количество доступных продуктов

Выездной сервис Сбера поможет вступить в программу долгосрочных сбережений

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Пресс-служба Сбера

Выездной сервис Сбера расширил ассортимент доступных продуктов, сообщает пресс-служба банка.

Теперь выездные менеджеры более чем в 200 городах будут помогать клиентам присоединиться к программе долгосрочных сбережений.

«Программа долгосрочных сбережений – это простой, эффективный и надежный инструмент, который позволяет человеку формировать личные сбережения», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Она добавила, что на встрече с менеджером клиент сможет также получить консультацию по программе.

Галкина подчеркнула, что выездные менеджеры привозят клиентам СберКарты, сим-карты СберМобайл, оформляют вклады, страховки и другие услуги Сбера.

Напомним, программа долгосрочных сбережений была запущена в России 1 января 2024 года. С помощью этого инструмента можно получить до 108 тыс. рублей софинансирования от государства, налоговые льготы, а также управлять пенсионными накоплениями.

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