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В Кремле призвали дождаться итогов проработки в ГД и правительстве реформы налоговой системы

Песков: Путин предложил Госдуме и кабмину продумать коррекцию налоговой системы

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Основные очертания новой налоговой системы будут ясны только после проработки вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, шла ли речь в послании Владимира Путина Федеральному Собранию о прогрессивной шкале налогов.

«Вы, наверное, не совсем внимательно слушали и смотрели послание. Я вам предлагаю еще раз внимательно перечитать его», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что российский лидер концептуально сказал о своем видении системы налогообложения и просил продумать и проработать эту тему Госдуму и правительство. По словам Пескова, необходимо исходить из того, что в ближайшем будущем «контуры и очертания» президентского мировоззрения будут реализованы в Думе и правительстве.

До этого эксперты увидели в послании Путина «революционное» заявление. СМИ написали о том, что Путин призвал снизить налоговую нагрузку на семьи, а также ввести дифференцированную систему налогообложения, которая подразумевает рост налоговой нагрузки на имеющих высокий доход граждан.

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