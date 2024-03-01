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Названы самые важные направления работы российских банков

НКР и Б1: банки в РФ считают переводы за рубеж важнейшим направлением работы

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Depositphotos

Большинство российских банков заинтересованы в развитии внешнеэкономической деятельности и трансграничных переводов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством НКР и группой компаний Б1.

Исследование получило название «Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год». В его рамках 18 кредитных организаций, которые составляют 56% от общего числа банков, заявили о высокой заинтересованности в развитии денежных переводов за рубеж. Представители еще восьми финансовых организаций (25%) сообщили о среднем интересе к этой теме. Низкую заинтересованность в такой деятельности, в свою очередь, продемонстрировали шесть банков.

«Развитие продуктов в валютах дружественных стран и внешнеэкономической деятельности представляет высокий интерес для половины участников опроса», — говорится в публикации.

Кроме того, аналитики выяснили, что многие банки в РФ заинтересованы в так называемом зеленом финансировании. То же касается развития цифровых финансовых активов и сервисов BNPL, которые представляют собой сервисы оплаты с рассрочкой.

По мнению специалистов, подобные результаты связаны со стремлением кредитных организаций компенсировать ущерб, полученный из-за текущей геополитической ситуации. Более того, причины заключаются в сохранении у клиентов высокого спроса на трансграничные переводы и необходимости расширять связи с дружественными государствами.

Ранее россиян предупредили о риске потерять деньги при переводе.

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