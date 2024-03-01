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Первый клиент открыл счет в Сбере в рамках эксперимента ФНС

Анатолий Попов: инициатива ФНС упрощает регистрацию бизнеса в России

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Depositphotos

Первый клиент Сбера открыл счет в ходе эксперимента ФНС «Старт бизнеса онлайн», с помощью которого можно выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) физического лица, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно без посещения банка, сообщает пресс-служба Сбера.

«Теперь предприниматели смогут зарегистрировать ИП или ООО, получить УКЭП и открыть счет в банке всего в один клик», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что инициатива поможет увеличить число предпринимателей в России и избавит начинающих бизнесменов от рутинных действий.

Попов отметил, что эксперимент ФНС доступен физическим лицам с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг и регистрацией в Единой биометрической системе.

Напомним, с 1 марта Сбер принимает участие в эксперименте ФНС «Старт бизнеса онлайн», который продлится до 1 марта 2025 года.

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